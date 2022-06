De gemeenten Genk, As en Oudsbergen gaan de komende tien jaar zo'n 6.650 huurwoningen controleren op de minimaal vereiste woonkwaliteit. De gemeenten starten vanaf 2023 ook met een conformiteitsattest voor huurwoningen die ouder zijn dan 40 jaar. Sinds 2010 werken de drie gemeenten al samen rond lokaal woonbeleid. Momenteel worden enkel controles uitgevoerd naar aanleiding van een klacht, bij een aanvraag van een huursubsidie of op vraag van het sociaal verhuurkantoor. “Vaak zien we dat er gebreken zijn. Huurders durven zelden klagen. Er zijn niet zo veel vrije huurwoningen, zeker de betaalbare. Uit angst hun woning te verliezen, zwijgen ze. Of de verhuurder belooft hen de nodige stappen te zetten, maar doet niets,” stelt Alessandro Cucchiara, Schepen van Wonen van de stad Genk. Daarnaast starten de gemeenten ook met het verplichten van een conformiteitsattest voor huurwoningen, die gebouwd zijn voor 1981. Zonder zo'n attest zal de eigenaar van een pand niet meer kunnen verhuren. "We beperken eventuele uitval uit de huurmarkt door de focus te leggen op het oudste patrimonium. Daar zijn de grootste knelpunten. Het gaat trouwens om de minimale kwaliteitsnormen. Die drempel zou elke woning in Vlaanderen moeten halen. Wat we vragen is eigenlijk erg redelijk", volgens Bjorn Ulenaers, schepen van wonen in As.