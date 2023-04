Alle hens aan dek in Sint-Truiden, want daar vindt momenteel een illegale rave party plaats op het militair domein in Brustem. Zo'n 5.000 personen vieren er feest en op dit moment blijft het volk nog steeds toestromen. De feestvierders komen van ver. Slapen doen ze in tentjes, in hun auto of sommigen zijn er zelfs met een mobilehome naar toe gekomen. Volgens de aanwezigen gaat het feestje nog door tot maandag. Politie en het leger zijn massaal aanwezig. De ordediensten staan erbij en kijken ernaar.