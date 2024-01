In Sint-Truiden is een 18-jarig meisje vermist

In Sint-Truiden is de 18-jarige Yelena Willems vermist. Het meisje werd gisterenmorgen rond 07.15 uur voor het laatst gezien aan bushalte “Melveren Senselberg” op de Hasselsesteenweg, ter hoogte van Senselberg, in Sint-Truiden. Zij zou de bus richting Hasselt nemen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Yelena is 1m65 groot en slank gebouwd. Zij heeft lang, donkerblond haar, blauwe ogen en een piercing onder haar onderlip. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij en lange, zwarte jas, witte schoenen en een roze en paarse sjaal. Zij had een zwarte rugzak van het merk “Eastpak” bij zich. Wie Yelena Willems heeft gezien, wordt gevraagd contact te nemen via het nummer 0800/30300.