Politiek Jan Peumans: "Gemeenteraadsverkiezingen worden strijd om leiderschap tussen CD&V en N-VA"

De echte inzet van de gemeenteraadsverkiezingen is dit jaar de strijd om het leiderschap tussen de CD&V en N-VA in Limburg. Dat zegt Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement en N-VA'er. Maar waarom is de tweede populairste politicus van Limburg geen lijsttrekker in Riemst? "Ik respecteer de beslissing van de afdeling. Ik be 67 jaar, het is misschien tijd dat anderen het overnemen".