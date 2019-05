door Margo Ombelets

"De burger moet kritisch zijn ten opzichte van de politiek, maar het wordt ook tijd dat de burger zich gaat interesseren in politiek." Jan Peumans begrijpt niet dat sommige politici geen werk verrichten in het parlement, maar toch verkozen geraken. "Guy D'Haeseleer uit Ninove heeft 0,00000 gedaan in het parlement, en hij haalt 44 procent in Ninove."