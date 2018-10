Jelle Engelbosch: "Als N-VA grootste wordt in Sint-Truiden, ga ik voor de burgemeesterssjerp"

Lode Vereeck ontkent de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Vereeck is professor aan de Universiteit Hasselt en lijsttrekker van Open VLD in Diepenbeek. Het parket Limburg is gisteren een vooronderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In onze studio is hij duidelijk: "Ik heb nooit iemand aangeraakt zonder wederzijdse toestemming, en ik heb ook geen expliciet taalgebruik gehanteerd." Vereeck is nog niet op de hoogte waarover de beschuldigingen precies gaan. Volgens hem gaat het om een politieke afrekening: iemand met een partijkaart binnen de UHasselt zou dit nieuws zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen gelekt hebben.