Limburgers, met vakantie in de Caraïben hebben af te rekenen met orkaan Beryl. Eén van hen is Roel Stassen. De Vlijtingenaar verblijft met zijn gezin op Jamaïca. Het eiland kreeg de voorbije uren af te rekenen met stormwinden tot 250 kilometer per uur. Er is veel schade, maar het is moeilijk om een overzicht te krijgen van de situatie, want de communicatie verloopt moeilijk, door het uitvallen van de stroom en het internet. Een koppel uit Lummen in moest zich verschansen in een kamer, samen met de andere hotelgasten. Beryl, een orkaan van categorie 4 trekt een spoor van vernieling over de Caraïben en stevent nu af op Mexico.