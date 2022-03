Afgelopen weekend vond in Bornem bij Antwerpen het Belgisch Kampioenschap van Dance Stars plaats. Company L van Danscentrum Danza uit Houthalen zette het beste resultaat neer in de categorie Teams Open-U18 voor beginners en gevorderden. Zij mogen nu deelnemen aan het Europees kampioenschap dat op 14 en 15 mei zal plaatsvinden in Kalkar in Duitsland. Company L is een team van 11 dansers van de leeftijd 9 tot 25 jaar onder leiding van coach en choreografe Lien Straetemans. Zij brengen een choreografie van moderne dans gemixt met spectaculaire acrobatie. Dance Stars is een competitie die zich specifiek richt op klassiek ballet, jazz, moderne dans, showdance en diverse andere dansstijlen. Het geeft dansers vanuit heel België en Nederland de mogelijkheid om zich te presenteren voor een groot publiek en een echte jury.