Jos Lantmeeters: "Te veel Limburgers leven de coronaregels niet na, we moeten strenger optreden"

- Het hoofd van de intensieve zorgen van het Vesalius ziekenhuis in Tongeren trekt aan de alarmbel. Het aantal opgenomen patiënten neemt razendsnel toe terwijl het aantal dokters en verplegers afneemt. Volgens haar crasht ons zorgsysteem als niet snel iedereen zich aan de coronamaatregelen gaat houden.- In Genk ziet burgemeester Wim Dries de coronacijfers razendsnel stijgen. De voorbije week raakte 386 Genkenaren besmet met het coronavirus. Dries wil alle ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten even on hold zetten om het aantal besmettingen onder controle te krijgen.- Volgens gouverneur Jos Lantmeeters leven te veel Limburgers de coronaregels niet na. Hij wil dan ook dat er strenger wordt opgetreden tegen overtreders.- Het hoger onderwijs gaat ondertussen volledig in code rood, terwijl in het lager onderwijs scholen op zoek gaan naar een veilig alternatief na het verbod op buitenschoolse activiteiten.- En cartoonfiguur Joeri Chipsvingers wil klassieke muziek weer hip maken.