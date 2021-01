KAART: waar kan jij je laten vaccineren?

Intussen zijn alle vacinatiecentra bekend. Voeren onderzoekt de mogelijkheid om in de eigen gemeente een satellietcentrum op te richten, maar het is niet zeker of dat kan. In het andere geval worden de Voerenaars in Tongeren of in Bilzen gevaccineerd.

Herkenrode

In de Ethiashallen komt het grootste vaccinatiecentrum in de provincie: ruim 100.000 Limburgers kunnen er een vaccin krijgen. Inwoners van de gemeenten Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken kunnen hier terecht voor een prik.

Midwest-Limburg

De expohal in Kelchterhoef bij Houthalen-Hechteren en de feestzaal Watt17 in Heusden-Zolder worden vaccinatiecentra in Midden- en West-Limburg. Vanaf maart kunnen alle Limburgse 18-plussers zich aanbieden voor de vaccinatie van de eerste prik. Inwoners van Heusden-Zolder en Lummen kunnen een vaccinatie krijgen in Heusden-Zolder. Voor de inwoners van Houthalen-Helchteren wordt er een centrum gebouwd in Kelchterhoef.

West-Limburg

Er komen 2 vaccinatiecentra in West-Limburg: één in Beringen en één in Leopoldsburg. In Beringen werd gekozen voor de be-MINE site. Leopoldsburg kan een beroep doen op de Milshop van Defensie. Beide centra dienen voor inwoners van Beringen, Ham, Leopoldsburg en Tessenderlo

Maasland

Het eerste centrum komt in sporthal De Borg in Neeroeteren (Maaseik) voor de inwoners uit Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem. Inwoners van Maasmechelen en Lanaken zullen hun prikje krijgen op de industriesite van het voormalige hoogtewerkersbedrijf JLG in Maasmechelen.

Kemp en Duin

Inwoners van Genk, As en Zutendaal krijgen hun prik in de Limburghal in Genk, inwoners van Oudsbergen en Bree worden vanaf 15 februari gevaccineerd in de Expodroom in Bree.

Zuid-Oost Limburg

Inwoners van Tongeren mogen hun vaccin laten zetten in het dienstencentrum De Piepel op de Welzijnscampus in Tongeren. De inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst moeten naar de sporthal De Kimpel in Bilzen. Waar de inwoners van Voeren zich zullen moeten aanmelden, is nog onduidelijk. Voeren onderzoekt de mogelijkheid om in de eigen gemeente een satellietcentrum op te richten, maar het is niet zeker of dat kan. In het andere geval worden de Voerenaars in Tongeren of in Bilzen gevaccineerd.

Noord-Limburg

Het eerste vaccinatiecentrum van eerstelijnszone Noord-Limburg zal in de Soeverein in Lommel komen. De voormalige VDAB-gebouwen in Peer zullen ingericht worden als tweede .

Haspengouw

Inwoners van Borgloon, Wellen, Kortessem en Heers zullen worden ingeënt in ontmoetingscentrum Panishof in Borgloon. De Minderbroedersite in het centrum van Sint-Truiden wordt het vaccinatiecentrum voor inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken.

Halen

Vanwege de afstand voor inwoners van Halen kiest met voor een samenwerking met het vaccinatiecentrum in CC Den Amer in Diest, Vlaams-Brabant is dat.