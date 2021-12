Kans reëel dat één van de jaarlingen uit de Limburgse roedel door Antwerpen trekt

In de Vogelsancklaan in Heusden-Zolder is deze ochtend een zwaar ongeval gebeurd. Omstreeks 8 uur is een tachtiger ingereden op een stilstaande vrachtwagen. Dat voertuig werd op zijn beurt ook nog aangereden. De bestuurder van de eerste wagen, een 81-jarige man, moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De andere bestuurder werd preventief overgebracht. De weg was een hele tijd afgesloten.