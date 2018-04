Kattenhotels nu al volgeboekt voor de zomervakantie

De paasvakantie was opnieuw een schot in de roos voor het toerisme in Limburg. Ruim zeven op tien Limburgse logiesuitbaters presteerden even goed of zelfs beter dan vorig jaar. 290.000 overnachtingen waren goed voor 24 miljoen euro omzet door verblijfstoeristen. Vooral het zomerse topweekend van 7 en 8 april heeft bij de logies, mede dankzij last-minute boekingen, veel goed gemaakt. Dirk Billion trok naar Hoepertingen bij Borgloon.