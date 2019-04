Kiescampagne CD&V: Limburg is voorbeeld voor Vlaanderen

De kilometerheffing is dood en begraven en dat is een opsteker voor Limburg. Want er gingen scenario's de ronde waarbij de Limburgers voor een ritje, elke dag naar Brussel tot 500 euro per maand moesten ophoesten. Vlaams N-VA-minister Ben Weyts heeft het rekeningrijden nu klaar en duidelijk afgevoerd en dat in volle verkiezingscampagne. Zijn partijgenoot, de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput zei vrijdag al in het TVL Nieuws dat de kilometerheffing er nooit komt, als het een platte belasting is voor de werkende Vlaming en Limburger.