KIJK. Grote heidebrand in Maasmechelen onder controle: brandweer blust nog na

De brand ontstond rond 20 uur tussen de Steenweg naar As en de Weg naar Heiwick. De brandweer kwam massaal ter plaatse en de politie sloot de omgeving tijdelijk af. Rond 22 uur was het vuur onder controle, maar de brandweer blijft nog nablussen. Een politiehelikopter houdt het terrein in de gaten om nieuwe brandhaarden snel op te sporen. De Steenweg naar As is intussen opnieuw open voor verkeer.

Bekijk hieronder de beelden.