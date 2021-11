De druk op het ziekenhuispersoneel neemt serieus toe. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt weer. En dat terwijl er steeds meer zorgend personeel zelf besmet raakt, of uitvalt wegens ziekte. In het Jessa Ziekenhuis is 15 procent van het personeel op intensieve zorgen ziek thuis. “Iedereen is coronamoe, maar het wordt tijd dat men beseft dat we nu op een kritiek punt zitten,” klinkt het bij medisch directeur Jos Vandekerkhof. In Limburg liggen er 129 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen waarvan er 35 personen intensieve zorg nodig hebben. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt verzorgt 31 covidpatiënten, 11 van hen krijgen intensieve verzorging.Een uitgebreide reportage in het TVL-Nieuws om 12 uur 30 en 18 uur 30.