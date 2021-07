Plaatselijke wateroverlast in Limburg

door David Bijnens

Het Overlegcomité over de coronacrisis morgen wordt uitgesteld. Op het Overlegcomité zouden onder meer enkele dringende vragen over Pukkelpop moeten worden beantwoord maar de deelnemers aan dat comité, zeg maar de premier, de minister-presidenten en vakministers, hebben hun handen vol met de wateroverlast. In Limburg is de situatie het ergst in Voeren en zijn de vooruitzichten het somberst rond de Maas. Op tal van andere plaatsen zorgt de overvloedige regen intussen vooral voor plaatselijke wateroverlast.