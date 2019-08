Kleinere gemeenten vrezen voor verplichte fusies in volgend regeerakkoord

Gisterenavond is in Bilzen de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd na de herverkiezingen van 16 juni. En er zijn nogal wat veranderingen. Burgemeester Sauwens legde woensdag al de eed af bij de gouverneur. Hij gaat met zijn partij Trots op Bilzen samen met Beter Bilzen van Bruno Steegen de stad Bilzen besturen de komende 5 jaar. Dat betekent ook dat we afscheid nemen van enkele grote namen in Bilzen. Frieda Brepoels blijft nog wel in de gemeenteraad, in tegenstelling tot eerdere berichten. Maar Guy Swennen, ruim 40 jaar actief in de politiek, verdwijnt. Hij geeft zijn zitje in de gemeenteraad door. Meteen het einde van zijn rijkgevulde politieke loopbaan.