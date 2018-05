KMI waarschuwt voor hevig onweer

Limburg is de fietsprovincie bij uitstek. Om dat in de verf te zetten brengen de Koning en de Koningin donderdag in Beringen een bezoek aan fietsenfabrikant Ridley en Flanders Bike Valley. Bike Valley is het kenniscentrum voor de fietsindustrie in onze provincie waar op een innovatieve manier nieuwe producten en methodes worden ontwikkeld om het fietsen en wielrennen te verbeteren.