Laptops krijgen via kringloopwinkel tweede leven voor mensen met een beperkt inkomen

Tot 27 juni gaan de Limburgse Maasgemeenten Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen de controles op zwerfvuil opvoeren. Ze doen dit samen met de natuurbeheerders Limburgs Landschap en de Vlaamse Waterweg. Op verschillende recreatiezones aan de oevers van de Maas zullen onder impuls van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en Mooimakers op regelmatige tijdstippen mensen worden aangespoord om hun afval mee te nemen of in de vuilnisbak te gooien. Als er overtredingen worden vastgesteld, kan dit leiden tot aanmaningen of boetes. De zwerfvuilproblematiek aan de oevers van de Maas is niet nieuw. Er werden in het verleden al heel wat acties ondernomen. Zo vinden er elk jaar opruimacties plaats, werden er al rivierafval-onderzoeken gedaan om de bron te achterhalen en werden er drijfvuilvangers geplaatst. De partners verwachten dat er de komende maanden opnieuw heel wat recreanten de Maasvallei opzoeken om even uit te blazen en plannen daarom proactief nieuwe acties. Focus op recreatiezones Mooimakers en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland bundelen samen met de Maasgemeenten en de andere partners de krachten om meer gerichte controles in te zetten. Die zullen plaatsvinden op zorgvuldig uitgekozen hotspots. De focus ligt daarbij op recreatiezones aan de oevers van de Maas, zoals picknickplaatsen en strandjes. Gemeenschapswachten, GAS-vaststellers, gewestelijke handhavers van De Vlaamse Waterweg, medewerkers van Limburgs Landschap en vrijwilligers zullen hier een oogje in het zeil houden en de mensen aanspreken op zowel correct als foutief gedrag. Zij zullen aanwezigen proactief aanspreken en hen vragen om correct met hun afval om te gaan. Personen die hun afval mee naar huis nemen of het keurig wegwerpen in de vuilnisbak, worden bedankt. Bij foutief gedrag kan een aanmaning of boete volgen. Grensoverschrijdend initiatief “Rivierpark Maasvallei is ook één van mijn favoriete plekjes”, zegt Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Er zijn prachtige locaties te vinden waar je heerlijk tot rust kan komen en dat willen we vooral zo houden. Voor zwerfvuil is er op zulke idyllische locaties geen plek, maar jammer genoeg stellen we vast dat bezoekers vaker nonchalant met hun afval omspringen. Om het voor iedereen aangenaam te houden, zetten we dit soort acties op.” De controles zullen vooral op woensdag en in de weekends plaatsvinden omdat er dan het meeste mensen verwacht worden. De handhavers kunnen via Mooimakers een opleiding ‘Professioneel Communiceren rond Zwerfvuil en Sluikstorten’ volgen, zodat ze de situaties correct aanpakken. Het initiatief is bovendien grensoverschrijdend. Aan de Nederlandse zijde van de Maas zullen er gelijktijdig handhavers controles uitvoeren. Deze actie kadert dan ook binnen het Europese LIVES-project, dat zich richt op het terugdringen van plastic afval in de Maas. (Foto: Kris van de Sande)