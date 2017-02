Leerlingen Harlindis & Relindis leren reanimeren

Terwijl de vogelgriep al meerdere maanden in de ons omringende landen wordt vastgesteld, heeft het FAVV vandaag voor het eerst een geval vastgesteld in België, bij een particuliere pluimveehouder in Lebbeke. Nu de vogelgriep in België is vastgesteld, legt het FAVV ook een ophokplicht of afschermplicht op voor de particuliere pluimveehouders. Zo wordt contact met wilde vogels voorkomen. Ook geldt een nationaal verbod voor het verzamelen van pluimvee. Boerenbond roept de hobbyhouders op om de maatregelen die het FAVV oplegt, strikt toe te passen, dit in het belang van hun eigen dieren en die van de professionele pluimveehouders. De professionele pluimveehouders volgen al vanaf begin november zeer strikt de FAVV-richtlijnen wat betekent dat ze hun dieren ophokken en extra bioveiligheidsmaatregelen respecteren in hun bedrijfsvoering. Op die manier zijn ze er tot nu toe in geslaagd hun dieren te beschermen tegen het virus.