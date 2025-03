Vrouw gearresteerd na verdacht overlijden van 37-jarige man bij natuurreservaat in Oudsbergen

Universiteit Hasselt zal op 27 mei 2025 een eredoctoraat uitreiken aan Hugo Bollen, bedenker van het wandel- en fietsroutenetwerk. Zijn netwerk van wandel- en fietspaden met de gekende knooppunten ontstond in Limburg en kreeg snel navolging in de rest van Vlaanderen en later ook in Nederland, Duitsland en Kroatië. “Met dit instellingseredoctoraat eren we Hugo Bollen voor zijn belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van onze regio en de manier waarop hij mensen inspireerde om de schoonheid van hun omgeving te ontdekken en waarderen”, zegt rector Bernard Vanheusden. Hugo Bollen (°1946) begon zijn carrière als ingenieur bij de Kempische Steenkoolmijnen, waar hij verantwoordelijk was voor de ondergrondse installaties van de steenkoolmijn van Eisden en nadien Beringen en Zolder. Na de mijnsluiting werd hij directeur van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), een samenwerking tussen Natuurpunt en de nv KS dat op zijn initiatief werd opgericht en onder zijn leiding werd uitgebreid naar een samenwerkingsverband waarbij ook gemeenten, lokale natuurverenigingen en de Provincie Limburg werden betrokken. Altijd al gepassioneerd bezig met natuur, is het in die jaren dat Hugo Bollen zich meer en meer focuste op gerichte acties om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen. Zo legde hij zich toe op het uittekenen van een wandel- en fietsroutenetwerk waarbij je via knooppunten een eigen route kon uitstippelen met een lengte naar keuze. Dit netwerk is intussen uitgegroeid tot zo’n 2.000 kilometer aan verharde, veilige en deels autovrije fietspaden in Limburg en kreeg navolging in eerst de rest van Vlaanderen, dan Wallonië, Nederland, Duitsland en Kroatië. Mens en natuur verbinden “Met dit instellingseredoctoraat eert UHasselt Hugo Bollen als geestelijke vader van het wandel- en fietsroutenetwerk. Een netwerk dat net zo goed deel uitmaakt van de duurzame economische renaissance van de regio Limburg als de vele ecosystemen en innovatiehubs die hier in de voorbije jaren gegroeid zijn”, vertellen rector Bernard Vanheusden en dr. arch. Els Hannes, promoteren van dit instellingseredoctoraat. “Zijn visie en vernuft hebben mee geleid tot een economische impuls voor de regio maar, vooral, ook voor een unieke verbinding tussen mens en natuur.” “Dit eredoctoraat krijgen is een grote eer en die eer deel ik met al degenen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van een kwaliteitsvol fietsroutenetwerk, waardoor de fietser op een aangename, milieu - en natuurvriendelijke manier de mooie Limburgse natuur kan ontdekken en waarderen”, zegt toekomstig eredoctor van UHasselt, Hugo Bollen. Nieuwe eredoctoraten faculteit en scholen Tijdens de Dies Natalis, reiken traditioneel ook faculteiten en scholen van UHasselt een eredoctoraat uit. Dit jaar gaat het om de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, de School voor Educatieve Studies en School voor Mobiliteitswetenschappen. De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen reikt een eredoctoraat uit aan prof. dr. Erik Brynjolfsson van Stanford University, een toonaangevend econoom op het gebied van artificiële intelligentie, productiviteit en management. Het eredoctoraat van de School voor Educatieve Studies gaat naar Rosan Bosch, oprichter en creatief directeur van Studio Rosan Bosch in Kopenhagen. Deze international gerenommeerde ontwerpstudio is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve leeromgevingen. Lotte Brondum krijgt ten slotte een eredoctoraat van de School voor Mobiliteitswetenschappen. Brondum is directeur van de Global Alliance of NGOs for Road Safety. In die rol bracht ze meer dan 300 ngo’s uit 100 verschillende landen samen in één coalitie, die zich inzet voor verkeersveiligheid waar ook ter wereld.