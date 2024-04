Limburgers sorteren steeds beter

Uit de afvalcijfers van Limburg.net blijkt dat de Limburgers steeds beter sorteren. De afvalintercommunale baseert zich daarvoor op een stijging van het opgehaalde aantal kilogram gft, pmd, keukenafval en tuinafval. Dat is volgens Limburg.net allemaal afval dat niet langer bij het huisvuil belandt.



Vooral de stijging bij keuken- en tuinafval is goed nieuws, want sinds 1 januari mag er van Europa geen organisch afval meer bij het huisvuil terechtkomen. Voor beide groepen is er 24 procent meer ingezameld.

In het algemeen stijgt het aantal kilogram huisvuil bij de ophalingen aan huis wel met 2 procent. Die stijging zou deels te verklaren vallen door de bevolkingsgroei. Daardoor blijft het gemiddeld aantal kilogram huisvuil per inwoner vrij stabiel.

Limburg.net ziet dezelfde trend in de recyclageparken die het beheert. Ook die ontvangen iets meer afval, maar mensen sorteren in verhouding beter. Zo wordt ook daar 10 procent meer tuinafval apart binnengebracht. Kleinere afvalsoorten zoals kaarsvet of kurk, die vroeger vaak bij het huisvuil belandden, komen nu steeds vaker apart in de juiste container terecht.

Opvallend in de cijfers voor recyclageparken is nog de inzameling voor kunststoffen, die bijna is verviervoudigd ten opzichte van 2022. "Dat komt door een proefproject in vijf parken in Noord-Limburg. Na afgelopen zomer hebben we daar apart zwembadjes en opblaasbare waterfiguren ingezameld. Die belanden vaak in de vuilbak na de zomervakantie", aldus Hans Roggen van Limburg.net.

Daarnaast slaan ook de asbestophalingen aan huis aan. Limburgers kunnen al 4 jaar lang een container of speciale zak bestellen, waar verplicht een goede uitrusting bij zit om de asbest te verwijderen. Je krijgt er ook een instructiefolder bij. Wanneer je klaar bent met het verwijderen van de platen, worden ze opgehaald of breng je ze zelf naar het recyclagepark. In totaal is er in 2023 zo bijna 1 miljoen kilogram meer asbest thuis opgehaald, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2022.