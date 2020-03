Limburgers zaten op bus met door corona besmette man

In de Hasseltse school Kindsheid Jesu is een leerling uit het derde middelbaar getest op het coronavirus. Het gaat om een meisje dat op internaat zit. Ze ging maandagavond ziek naar huis. Het is momenteel nog niet duidelijk of de test ook positief is. In afwachting van het resultaat stuurde de school al een verwittiging uit naar de ouders. Er is een vermoeden van besmetting. Later volgt meer in het TVL Nieuws.