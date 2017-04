Limburgs Zorgplatform Cubigo haalt 4 miljoen euro op

De Limburgse scale-up Cubigo heeft bij een nieuwe investeringsronde 4 miljoen euro opgehaald voor internationale expansie. Een groot deel van dat bedrag komt van Vlaamse topondernemer en investeerder Urbain Vandeurzen. Daarnaast stapt ook de Nederlandse mobiliteitsregisseur Transvision in.

Cubigo is een interactief online platform met een eenvoudige toegang tot allerlei producten, diensten en toepassingen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat gaat van bestellen van maaltijden tot het ontvangen van medicatieherinneringen.

Cubigo koos bij de oprichting bewust voor België en Nederland omwille van de perfecte R&D-omgeving en de intense samenwerking met zorg- en onderzoeksinstellingen. “Het is belangrijk om lokaal actief te zijn in een bepaalde niche, maar nu is het tijd om internationaal verder uit te rollen”, zegt CEO Geert Houben. “Voor die buitenlandse expansie hebben we oa. Stijn Jans aangetrokken als VP Business Development & Product. Stijn heeft meer dan 25 jaar ervaring in binnen- en buitenland bij onder andere Philips en Sennheiser, en kent ook de zorgsector goed. Verder gaan we het komende 1,5 jaar op zoek naar zo’n 25 nieuwe medewerkers in België, Nederland en de USA.”

Cubigo timmert momenteel hard aan de weg in de USA, maar ziet kansen in de hele wereld. “We krijgen voortdurend vragen uit Canada, Zwitserland, Singapore, enz. Potentieel genoeg dus. Onze nieuwe investeerders zullen in deze internationale groei ook een erg belangrijke rol spelen. Urbain Vandeurzen biedt veel ervaring op dat vlak. ‘Smart money’ dus.” zegt Houben.