Limburgse gemeenten schieten 2.846 everzwijnen dood in één jaar tijd

De tweede week van de paasvakantie ziet er een stuk warmer en zonniger uit dan de eerste week. De temperatuur loopt de eerste dagen op naar waarden rond 20 graden en de zon schijnt daarbij flink. Vanaf woensdag neemt de wisselvalligheid iets toe en valt een enkele bui. Vanwege de aanwezigheid van Saharastof wordt aangeraden om de auto's nog niet te wassen. De temperatuur levert later in de week iets in, maar blijft op een aangenaam niveau voor half april. Het contrast met de eerste week van de paasvakantie is groot en laat goed zien waar april toe in staat is. Het is een echte overgangsmaand van winter naar zomer en deze week neigt naar een beetje zomer. De zon schijnt de eerste dagen flink, maar er is ook sluierbewolking aanwezig. De zon heeft er niet heel veel last van, maar de lucht is niet strakblauw. SaharastofEr is niet alleen sluierbewolking aanwezig, met name dinsdag trekt er ook Saharastof over het land. Later op dinsdag krijgt de zon het dan ook steeds moeilijker en overheerst de bewolking. In het westen kan zelfs een bui voorkomen met lokaal Saharastof. Wacht dus even met het wassen van de auto. De temperatuur komt op een hoger niveau uit en dinsdag wordt op uitgebreide schaal een warme dag met temperaturen boven 20 graden. Op veruit de meeste plaatsen wordt het 21 of 22 graden. Op de zandgronden in de Kempen kan het lokaal 23 graden worden. Alleen direct aan zee en in de hogere delen van het land is het minder warm. Rustige en droge aanloop naar PasenWoensdag trekt een zwak neerslaggebied van west naar oost over het land. De bewolking overheerst en er valt af en toe wat lichte regen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Wel kan met de regen het Saharastof op auto’s en tuinmeubelen neerdalen. De temperatuur levert wat in, maar vooral landinwaarts wordt het nog op uitgebreide schaal 18 tot 20 graden.De rest van de week en ook in het lange paasweekend is het over het algemeen droog en schijnt geregeld de zon. Daarbij stijgt het kwik veelal naar waarden tussen 16 en 18 graden. Op de stranden blijft het kwik wat achter en is het een graad of 13. Ook op de Ardense toppen wordt het maximaal een graad of 13, maar al met al is het aangenaam aprilweer. Bron: Meteovista