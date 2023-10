Limburgse kopstukken Open VLD boos op partijtop

door Yarne Puts

Patrick Dewael overweegt om de laatste maanden van zijn mandaat als onafhankelijke te zetelen in de kamer van volksvertegenwoordigers. Dat heeft hij laten weten aan Open VLD. Hij blijft vandaag ook afwezig op het partijbureau. Dewael is razend over de manier waarop Gwendolyn Rutten vergeten is bij aanstelling van Paul Van Tichelt als minister van Justitie. De reactie van Dewael, een Open VLD'er in hart en nieren en een legende in de partij, is ongezien. Maar hij is niet de enige. Ook Marino Keulen, nog een absoluut liberaal kopstuk in Limburg, gaat niet naar het partijbureau. Hij is diep ontgoocheld over de gang van zaken. Oud-voorzitter Gwendolyn Rutten stapt uit de nationale politiek. De partij staat in rep en roer. De liberalen zijn boos op de vier tenoren Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne, Tom Ongena en Bart Somers die in een onderonsje de oud-voorzitter hebben afgeserveerd. Het was moeilijk om iemand te vinden die iets wil zeggen voor de camera. Jeroen Vanrusselt, voorzitter van Jong Open VLD-Limburg wil wel officieel reageren.