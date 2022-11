In het volleybal heeft Greenyard Maaseik zich geplaatst voor de achtste finale van de CEV Cup. Nadat Maaseik vorige week al de heenwedstrijd in Zagreb won met 0-3, moesten de Kroaten gisteren nog eens met 3-0 voor de bijl. In de volgende ronde wacht het Zwitserse Amriswil. Uitgerekend het team dat de Maaseikenaren twee jaar geleden uit de Champions League hield.