- In Hasselt legt de Gele Taxi de boeken neer. Het bedrijf heeft genoeg klanten, maar vindt geen chauffeurs. Sinds de coronacrisis is een tekort aan mensen die kunnen of willen werken, het grootste probleem van de Limburgse ondernemers. We praten erover met premier Alexander De Croo.- In Hechtel-Eksel laten twee 85-plussers zich dopen in de Evangelische Kerk. Het hoogbejaarde koppel zet de stap na een cursus bijbelstudie.- Inwoners van Diepenbeek reageren verdeeld op het nieuwe verkeerscirculatieplan dat vandaag ingaat. In heel het centrum wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. - Sint-Truiden huisvest fruitplukkers in de zorgflats van het failliete Triamant. De stad wil de opbrengst gebruiken voor de gedupeerden.- En Tele-Onthaal zoekt nieuwe vrijwilligers in Limburg.