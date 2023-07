Lommel zet innovatieve en duurzame woonprojecten in de kijker met wedstrijd

De stad Lommel wil met een wedstrijd innovatieve en duurzame woningen en woonprojecten in de kijker zetten, die inspirerend zijn voor de Lommelaren. Twee projecten kunnen een geldprijs van 2.000 euro winnen. Na de wedstrijd volgt ook een expo met alle geselecteerde woningen.

“Uit de snel veranderende samenleving blijkt dat er nood is aan innovatieve woonvormen, die inspelen op andere en nieuwe woonnoden”, zegt Nancy Bleys, schepen van wonen, zorg en lokaal sociaal beleid. “Nieuw samengestelde gezinnen, de groeiende groep alleenstaanden, de vergrijzing, maar ook de stijging van energieprijzen en bouwmaterialen en de hogere energieprestatienormen zorgen ervoor dat we vooral slimmer en anders moet bouwen en verbouwen met veel aandacht voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid."

"Daarnaast kijken we ook op welke manier de woning of woonproject past in de omgeving en zorgt voor een kwalitatieve woonomgeving, gezien de steeds dalende beschikbare open ruimte. Dit zorgt ervoor dat we dichter bij elkaar gaan wonen, waardoor privacy, sociaal contact en groenbeleving een steeds belangrijkere rol zullen spelen.“

Goede voorbeelden

“Met de wedstrijd willen we aandacht geven aan de goede voorbeelden van Lommelse bouwheren die hun vrienden en buren willen inspireren”, vertelt waarnemend burgemeester Peter Vanderkrieken. “Meteen focussen we op de energiedoelstellingen waarvoor Lommel zich heeft geëngageerd in het Lokaal Energie- en Klimaatpact.”

De wedstrijd richt zich op gerealiseerde woningen en woonprojecten in Lommel die voldoen aan de voorwaarden uit het wedstrijdreglement. De wedstrijd loopt tot en met 31 augustus. Daarna buigt een deskundige jury zich over de ingezonden projecten. Er worden twee winnende projecten aangeduid die elk 2.000 euro ontvangen. Na de wedstrijd volgt een expo met alle geselecteerde woningen en projecten.

Alle informatie op www.lommel.be/woonwedstrijd