LRM ook komende vijf jaar verankerd in Limburg: "Andere provincies zijn jaloers op ons"

Wie een VDAB-opleiding volgt in of wil volgen in Bilzen kan vanaf nu gebruik maken van een shuttlebus. Zo kunnen meer kwetsbare werkzoekenden zonder auto een opleiding volgen. Het gaat om een proefproject.Shuttlebusjes moeten meer kwetsbare werkzoekende aan de slag krijgen. e deelnemers worden opgehaald in hun woonplaats en afgezet aan het opleidingscentrum. Aan het einde van de dag brengt het busje hen weer naar huis. Ondertussen hebben al 12 werkzoekenden door dit project voor een opleiding in Bilzen gekozen. Het gaat om kwetsbare kandidaten met een leefloon."Onze centra zijn niet altijd vlot bereikbaar met het openbaar vervoer," klinkt het bij VDAB. “Met het project willen we niet alleen kwetsbare werkzoekenden in contact brengen met ons opleidingsaanbod, maar ook de vijver vergroten voor Limburgse bedrijven," zegt Joris Philips, directeur VDAB Limburg. Als het project succesvol blijkt, wordt het in de toekomst herhaald of uitgebreid.