Lummense bibliotheek sluit preventief nadat werknemer positief test op corona

De coronacijfers in ons land blijven verder stijgen. Tussen 26 september en 2 oktober werden dagelijks gemiddeld 2.309 nieuwe coronabesmettingen bevestigd. Dat is een stijging van 48 procent ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen. De afgelopen week werden gemiddeld 81 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van bijna 26 procent. Momenteel liggen er 937 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 195 op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens stijgt ook opnieuw. Dagelijks sterven er gemiddeld 10 mensen die besmet waren met het coronavirus.