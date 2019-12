Maaseik wil in Champions League nu ook verrassen tegen Jastrzebski

Gouverneur Herman Reynders is optimistisch over de toekomst. Hij doelt daarmee op het beleidsplan van zijn deputatie voor de komende vier jaar. Dat bleek uit het eindejaarsgesprek dat Luc Moons vanmiddag had met de gouverneur. Herman Reynders plaatst functioneel fietsen in onze provincie bovenaan. Het gaat dan om het gewone fietsen, en niet enkel het fietsen door het water of de bomen. Ook schetste Reynders de uitdagingen waar zijn opvolger voor staat. Reynders hangt zijn sjerp 1 februari aan de haak.