'Als we niet tot een akkoord komen, betekent dat het failliet van de politiek', dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nu de deadline, die minister-president Jan Jambon had gesteld voor het stikstofakkoord, is verstreken. De Vlaamse regering is er na de marathonvergadering en het boerenprotest van afgelopen week nog altijd niet in geslaagd om het stikstofdossier af te ronden. Ook al was de deadline vandaag. Volgens minister Demir is er geen alternatief, dat zei ze vanochtend tijdens een boomplantactie in Genk.