Maggie De Block stuurt ouders zieke Sofie wandelen: "Verhuis naar het buitenland voor legale cannabisolie"

UHasselt-onderzoekster dr. Hannelore Bové is opgenomen in de top 25 van de grootste wetenschapstalenten uit België en Nederland. In haar baanbrekend onderzoek slaagde Bové erin roetdeeltjes in menselijke stalen zoals bloed of urine te detecteren. Het internationaal toonaangevende wetenschapsmagazine New Scientist bekroont elk jaar 25 jonge wetenschappers uit België en Nederland. “Het is een hele eer om in deze lijst te worden opgenomen”, zegt een gelukkige Hannelore Bové, postdoctoraal onderzoekster bij UHasselt. “Dit is een unieke kans om mijn onderzoek aan een breed publiek te kunnen voorstellen in België en Nederland.” Baanbrekend onderzoekTijdens haar doctoraat ontwikkelde Hannelore Bové een nieuwe techniek om roetdeeltjes in menselijke stalen te detecteren, op het niveau van het individu dus. “Iedere dag ademen we roetdeeltjes in door luchtvervuiling van bijvoorbeeld dieselwagens of houtkachels. Via bloed- of urinestalen kunnen wij nu bepalen in welke mate ons lichaam deze vervuiling opneemt. Daarnaast kunnen we ook gaan kijken naar wat de effecten hiervan zijn op onze gezondheid”, legt Hannelore Bové uit. PanoHet onderzoek werd recent nog verder uitgewerkt voor het VRT-programma Pano. Daarin kwamen de onderzoekers van de UHasselt tot de conclusie dat kinderen uit grote steden meer roet in hun urine hebben dan kinderen die wonen op het platteland. Top 5 Nu de lijst van de top 25 beste wetenschapstalenten bekend is, kan het grote publiek twee weken lang stemmen op hun topkandidaat. De top vijf mag uiteindelijk zijn/haar onderzoek voorstellen aan een professionele jury op het New Scientist festival in Utrecht, Nederland.