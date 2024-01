Man verstopt heroïne in onderbroek en sok

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad heeft gisteren een verdachte van drugshandel kunnen onderscheppen in Hasselt. De man had een aanzienlijke hoeveelheid heroïne verstopt onder zijn kleding. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt.

Gisteren merkte de politie dat er ter hoogte van de Sint-Truidersteenweg in Hasselt twee personen zich verdacht gedroegen. Na een controle bleek één van de personen een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen op zak te hebben. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek.

De verdachte bleek in het politiekantoor een dealershoeveelheid heroïne verstopt te hebben in zijn onderbroek en sok. Daarnaast was hij ook in het bezit van cash geld en hasj.

De verdachte is een 41-jarige man uit Sint-Truiden en werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Deze besliste om hem onder voorwaarden vrij te laten.