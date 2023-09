Man wordt gegrepen door goederentrein in Diepenbeek en overlijdt

- De Lijn schrapt in Limburg 500 tot 600 stopplaatsen vanaf 2024. Onze redactie kon de hand leggen op de lijst met getroffen bushaltes. - De dieselprijs is vandaag weer gestegen tot boven 2 euro per liter, de hoogste prijs sinds november vorig jaar.- In Genk krijgt basisschool Optimum dan toch een voorlopige erkenning nadat de school eerder de deuren niet mocht openen van minister Ben Weyts.- In het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder staat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne voor de klas. Hij geeft er het vak justitie in de richting Defenise en Veiligheid. - En de wekelijkse markt in Hasselt verhuist tijdelijk naar een nieuwe locatie. Het is een testcase voor een definitieve verhuis.