Marleen Kauffmann wordt waarnemend burgemeester van Leopoldsburg

In het parlement is Patrick Dewael aangesteld tot tijdelijk voorzitter van de Kamer. Hij haalde het in de stemming makkelijk van zijn tegenkandidate Valerie Van Peel. Dewael was al eens Kamervoorzitter van 2008 tot 2010 en ook heel even in 2014. De burgemeester van Tongeren moet het parlement en ons land door turbulente tijden loodsen. Het ziet er niet naar uit dat we snel een nieuwe regering gaan hebben en daar komt nog eens bij dat de financiën in ons land compleet dreigen te ontsporen.