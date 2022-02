door Jeroen Houben

Dit weekend staat in Maasmechelen de Keytrade Bank Nationaal Park Run & Walk op het programma. Dat is een wandel- en loopwedstrijd doorheen het Nationaal Park Hoge Kempen. En hoewel het pas de tweede editie is van de trailrun, is het met zo'n 3000 deelnemers meteen één van de grootste van België. Morgen is het de beurt aan de lopers, vandaag mochten de wandelaars de drie afstanden al eens verkennen.