Meer dan 4 miljoen fietsers op Limburgse fietssnelwegen in 2024

Vorig jaar zijn meer dan vier miljoen fietsers geregistreerd op de Limburgse fietssnelwegen, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2023. Dat blijkt uit cijfers van de provincie. “Dagelijks passeerden gemiddeld zo’n 11.300 fietsers onze fietstelzuilen”, vertelt gedeputeerde voor Mobiliteit Laura Olaerts (N-VA).

De fietssnelwegen worden niet enkel gebruikt door de functionele fietsers, die op weg zijn naar hun werk of school. Ook steeds meer recreatieve fietsers maken gebruik van de infrastructuur. “Dat is op zich niet zo vreemd”, vertelt gedeputeerde Laura Olaerts. “17 fietstellers uit ons netwerk staan op plaatsen waar de fietssnelwegen overlappen met het toeristische fietsknooppuntennetwerk. Als je dan kijkt naar zondagen als 8 september en 11 augustus, dan zie je dat het topdagen zijn. Dat zijn niet toevallig Autoloze Zondag en een zondag met mooi weer in een natte zomer. Over het algemeen is augustus de populairste fietsmaand.”

Stijgers en dalers

Uit de cijfers van de provincie blijkt dat de meeste fietsers de telpaal in Pelt ter hoogte van Skiffel passeerden. Daar werden 480.032 fietsbewegingen geteld. Daarna volgen de tellers in Hasselt ter hoogte van fietsbrug De Langeman met 464.268 fietsbewegingen en de Nijverheidskaai met 414.167 fietsers.

De teller aan de Nijverheidskaai in Hasselt is met 12,3 procent de sterkste stijger in Limburg. De grootste daler is de teller in Houthalen-Helchteren ter hoogte van De Standaard. “In Houthalen-Helchteren tekenen we een daling van 21,6 procent op. Die daling is grotendeels te wijten aan onze werken aan fietssnelweg F74. Door de heraanleg van het kruispunt moesten er nieuwe tellussen gelegd worden. 71 dagen lang kon er niet geteld worden”, verklaart gedeputeerde Olaerts.

9 miljoen bewegingen

Al die data worden geregistreerd door 21 fietstelzuilen van de provincie. Daarnaast hebben de gemeenten en het Agentschap Wegen en Verkeer ook nog 32 telzuilen staan in onze provincie. Als je die resultaten erbij telt, kom je aan meer dan 9 miljoen geregistreerde fietsbewegingen. Dezelfde fietser kan natuurlijk aan telpunten van verschillende diensten passeren.