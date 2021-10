Meerdere inbreuken vastgesteld bij controleactie op handcarwashes in Tongeren

De lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo organiseerde gisteren een gerichte controle op overlastplaatsen in Beringen en Tessenderlo. Tijdens de actie werden 12 bestuurders beboet voor het gebruik van de GSM of drugs achter het stuur.Gisterenavond werden een aantal gekende overlastplaatsen in Beringen en Tessenderlo gecontroleerd. Vrijwel op alle plaatsen was het zeer rustig en werden er geen vaststellingen gedaan.Enkele kleinere groepjes jongeren werden gecontroleerd. Tijdens de patrouilles werden wel diverse bestuurders beboet. Maar liefst 8 bestuurders gebruikten de GSM achter het stuur, 4 bestuurders werden betrapt op het gebruik of het bezitten van drugs en 3 bestuurders reden zonder keurings- of rijbewijs. Eén voertuig werd onmiddellijk getakeld.Eén van de personen die in het bezit van drugs was, had deze net aangekocht. Een huiszoeking bij zijn dealer in Beringen leverde 100 gram cannabis op.