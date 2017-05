Politiek Milieukoepel wil dat Vlaamse regering enkel grotere bosgebieden beschermt, geen bouwplaatsen

"Wij viseren niet de eigenaars van bouwgronden, die een huis willen bouwen. Integendeel, het gaat ons om grotere bosgebieden van tientallen hectare, die moeten beschermd worden". Dat zegt Gust Feyen van de Limburgse Milieukoepel. Hij is hard voor de politici, die er een zootje van gemaakt hebben, nu de Boskaart is afgevoerd. "Een degelijk ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen is niet mogelijk", zegt Feyen.