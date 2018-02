Milieumaatschappij roept op om geen hout te stoken

- Het is urenlang aanschuiven op de spoeddiensten in de Limburgse ziekenhuizen. Er is een nieuwe piek in de griepepidemie en uitzonderlijk veel oudere mensen kampen met longontstekingen. - Seriemoordenaar Renaud Hardy legt voor het hof van assisen in Tongeren wenend een verklaring af. 'Ik hoor niet thuis in de gevangenis' zegt de man die terecht staat voor twee moorden, verkrachtingen, folteringen en moordpogingen. - Leerlingen van het Sint Hubertus College in Neerpelt staken opnieuw tegen de geplande hervorming van de WICO scholen. Ze krijgen daarbij de steun van tientallen ouders. Volgens de directie wordt de hervorming in geen geval teruggedraaid.