Militairen houden week lang operatie 'Nightwing' in Limburg

Morgen viert de vzw Stijn zijn 20-jarige bestaan met een groot feest in Bokrijk. Vandaag bekijken we in onze reportagereeks de vzw door de ogen van de stagiairs. Als toekomstige personeelsleden zullen ze de geest van Stijn ook de komende 20 jaar levendig moeten houden. En dat doen ze nu alvast met verve. Dat merkten we in drie woongroepen van dienstencentrum De Klimroos in Overpelt en Hamont.