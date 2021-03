Om de processierups proactief te bestrijden, hingen de medewerkers van de stadswerf deze week maar liefst 250 mezenkastjes op in Hamont-Achel. De rupsen duiken vanaf half mei op en zijn vaak talrijk aanwezig in eikendreven- en bossen. Ze verliezen brandharen die vervolgens door de wind verspreid worden. Wanneer die haartjes in contact komen met onze huid, veroorzaken ze jeuk en een branderig gevoel. Met het plaatsen van nestkastjes voor mezen wil men de populatie van dit vervelende beestje terugdringen."De mees is de natuurlijke vijand van de processierups. Het vogeltje eet de rupsen namelijk op. De stad verkoopt dan ook mezenkastjes om de processierups te bestrijden. Deze nestkastjes zorgen voor meer mezen in de omgeving, wat er toe leidt dat er minder rupsen zullen zitten. Tot nu toe werden er al 250 nestkastjes verkocht. Ook de werf draagt haar steentje bij: voor elk verkocht mezenkastje hangt de werf er één extra op," staat er in het persbericht van Hamont-Achel.Preventief sproeienVolgens Natuurpunt kan een lokale bestrijding van de processierups de hinder drastisch verminderen. Daarom wordt er naast het plaatsen van mezenkastjes ook preventief gesproeid tegen de processierups. Ontstaan er in het voorjaar of de zomer toch nesten op openbaar domein, dan worden deze – indien de nesten voldoende bereikbaar zijn – weggezogen.Processierups bestrijden in eigen tuinDoor zelf tal van mezenkastjes op te hangen op openbaar domein, wil het stadsbestuur haar inwoners sensibiliseren om ook in eigen tuin nestkastjes te hangen. "Zo pak je op lokaal niveau die vervelende rupsen aan én kan je genieten van de vogeltjes in jouw tuin," staat er in het persbericht. Je kan mezenkastje(s) bestellen tot uiterlijk 15 maart via www.hamont-achel.be/mezenkastjes. Eén mezenkastje kost 5 euro.Wedstrijd: zoek de limited edition mezenkastjesDe mezenkastjes opgehangen door de stadswerf dragen het logo van de stad Hamont-Achel. Op het merendeel hiervan staan een H en A in het zwart, rood of in het groen, maar er zijn ook enkele limited edition-kastjes met een rode H en groene A. Daar koppelt het stadsbestuur een wedstrijd aan. Wie een limited edition-kastje vindt, kan een prijs winnen. Neem een foto en stuur deze in via duurzaamheid@hamont-achel.be.