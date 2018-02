"Het onderzoek naar het Peerse model Ivana Smit moet een moordonderzoek worden." Dat zegt privédetective Mark Williams-Thomas in een gesprek met onze redactie. De Brit was de voorbije week in Kuala Lumpur om de verdachte dood van Ivana ter plaatse te onderzoeken. Politie HANO is op zoek naar vijf jongeren die vorige week een minderjarig meisje hebben aangerand na een fuif in Sint-Huibrechts-Lille. En zorg - en onderwijsinstelling Sint-Gerardus bestaat 60 jaar, en vierde dat dit weekend in Hasselt met een grote theatersvoorstelling met zo'n 250 gasten en begeleiders.