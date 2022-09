Na 25 jaar opnieuw Ommegang Harlindis & Relindis in Maaseik

* In Maaseik ging vandaag de Ommegang ter ere van Harlindis & Relindis uit. De optocht van het centrum van Maaseik naar Aldeneik vindt maar één keer om de 25 jaar plaats. Ondanks het slechte weer kwamen heel wat Maaseikenaren op straat om de historische stoet te bekijken. * De energiecrisis laat zich ook gevoelen in de fruitteelt. Een perenteler uit Nieuwerkerken laat maar liefst 120 ton aan peren hangen omdat de kosten om ze te plukken en te bewaren in koelcellen de pan uitswingen. Hij laat de peren nu rotten en afvallen. * Genk verliest stilaan de strijd tegen de everzwijnen. Ondanks de draconische maatregelen van het stadsbestuur worden met de regelmaat van de klok tuinen omgewoeld. * En het was vandaag de Dag van de Landbouw. Dat de boerenstiel nog altijd in trek is, werd duidelijk in de 7 Limburgse landbouwbedrijven die hun deuren openden voor het grote publiek.