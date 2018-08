Na-Tourcriterium Zolder strikt Bauke Mollema

Vanavond om zes uur neemt Racing Genk het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Luxemburgse Fola Esch. De wedstrijd kan u LIVE volgen op TV Limburg. De heenwedstrijd in Genk eindigde op 5-0, de kwalificatie voor de volgende ronde is dus zo goed als binnen. Maar toch is deze wedstrijd nog de moeite zegt onze man ter plaatse, Niels Christiaens.