Nachtleven in Genk in een dip: "Jeugd gaat elders feesten"

Het nachtleven blijft een pijnpunt voor de Genkse politici. Enerzijds willen ze jongeren aantrekken en hen hier houden, maar anderzijds werkt de vergrijzende bevolking tegen. "Cafés die langer open blijven voor studenten, krijgen klachten van de buurtbewoners."



"Er verdwijnen steeds meer cafés", vertelt Axel Jacobs, barman bij café Camargue. Dat café is zowat de enige plaats waar studenten terecht kunnen voor een fris pintje in de late uurtjes. "Wij zien hier het ene na het andere café verdwijnen. Dat is erg jammer. Een student kan gewoon niet meer uitgaan na 23 uur."



"Jeugd feest niet in Genk"

Nochtans heeft een café in Genk geen nachtvergunning nodig. Concreet wil dat zeggen: ze mogen heel de nacht open blijven. "Maar dat doen we gewoon niet. Want als het er iets te luidruchtig aan toe gaat na middernacht, krijgen we meteen klachten van de buurtbewoners", legt Jacobs uit. Gevolg: de jeugd gaat elders feesten. "Als ik met vrienden wil gaan feesten, gaan we steeds naar de Versuz of de Universal in Hasselt. Of we gaan feesten bij onze noorderburen. Maar ik vind het echt jammer dat er hier zo weinig te doen is’" vertelt studente Alicia Simons.



Initiatieven om jeugd aan te trekken

Heel wat cafés doen wel extra moeite om de jeugd aan te trekken. "We hanteren speciale studententarieven, organiseren dagdisco’s na de examens en we werken samen met de lokale studentenverenigingen", vertelt Catherine Tertyschnikow van café De Waerd. "We proberen ook echt te anticiperen op ondernemingen van de stad, zoals Iedereen Donderdagt en Genk on Stage. We vinden het belangrijk om cliënteel van álle leeftijden aan te trekken."

"Huurprijzen te hoog om eigen café te starten"

Het initiatief van de stad om frisse, jonge ondernemers te lokken om hier een horecazaak te openen lijkt eerder een miserabele poging volgens Tertyschnikow. "Het is gewoon niet meer interessant om hier een eigen café te beginnen. De huurprijzen schieten de hoogte in, de hoge belasting vormt een struikelblok én het is bovendien erg moeilijk om vast cliënteel te verwerven als beginnende caféuitbater."