- In Riemst is er een epidemie van myxomatose bij wilde konijnen. De ziekte is bijzonder besmettelijk en dodelijk. Boeren treffen kadavers van konijnen aan op de akkers.- In Hasselt neemt de uitbater van een Spar winkel maatregelen tegen een sushi dief die bijna dagelijks sushi steelt. Het aantal diefstallen in winkels neemt toe.- De Vlaamse regering geeft het startschot voor de renovatie van de commanderij van Gruitrode. Het gebouw wordt een toeristische trekpleister voor Oudsbergen en de wijde omgeving.- Een vier dagen werkweek komt er voorlopig niet. Limburgse lijsttrekkers voor het federaal parlement schieten het verkiezingsvoorstel van de PS massaal af.- En TVL-kok Laurens Snykers start in restaurant Leeuw op eigen houtje met een versie van Jong Keukengeweld. Jonge mensen kunnen een maand lang gastronomisch uit eten met grote kortingen.