Neerpelt en Overpelt bevestigen intentie tot fusie

"We zijn afgebakend. Dat doet ons denken aan de apartheid. Palenaren zijn geen Beringenaren en het wij voelen ons in Paal zoals een township in Zuid-Afrika". Dat zegt het onafhankelijke gemeenteraadslid Hilaire Poels. De storm in deelgemeente Paal is duidelijk nog niet gaan liggen, na de discussie of er meer winkels mogen komen in Paal. Het stadsbestuur heeft de kleinhandelsvisie inmiddels bijgestuurd. Maar de onvrede blijft. Wellicht komt het tussen die van Paal en die van Beringen niet meer goed.